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2:03   1 Июля 2019
Весь мир

Семь человек погибли во время протестов в столице Судана

Семь человек погибли во время протестов в столице Судана

Число погибших в Судане достигло семи, сообщает агентство SUNA со ссылкой на секретаря минздрава страны.

Ранее сообщалось о пяти погибших в оде воскресных акций протеста в Судане.

Представитель минздрава Судана Сулейман Абдулджаббар сообщил, что в ходе воскресных протестов погибли семеро человек, пострадал - 181, в том числе - 27 с огнестрельными ранениями.

Накануне телеканал «Аль-Арабия» сообщал об атаке снайперов по мирным жителям и бойцам спецназа в ходе демонстраций в Хартуме.

Ответственность за все потенциальные последствия воскресных акций протеста Переходный военный совет возлагает на оппозиционные «Силы за свободу и перемены», которые призывают граждан выйти на улицы суданской столицы.

Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ газ для разгона демонстрантов в городе Хартум-Бахри, находящемся к северу от столицы страны.

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Автор: Олег Королев
#судан #протесты #хартум

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