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1:46   1 Июля 2019
Весь мир

Дональд Туск приостановил саммит Евросоюза

Дональд Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава ЕС Дональд Туск приостановил евросаммит для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в структурах Евросоюза. Об этом сообщил представитель Евросовета.

На саммите в Брюсселе лидерам объединения предстоит договориться о списке назначений на пост главы Еврокомиссии, дипломатии ЕС и Евросовета. Также это необходимо сделать до начала пленарной сессии Европарламента нового созыва 2 июля.

Чиновник уточнил, что Туск временно приостановил саммит. На данный момент он организовывает двусторонние встречи с лидерами, подчеркнул он. По словам другого источника, необходимость прервать дискуссии указывает на существующую невозможность достичь решения.

Подчеркивается, что саммит продолжит свою работы после завершения двусторонних консультаций.

Внеочередной саммит ЕС в воскресенье стал третьей за последние два месяца попыткой достичь компромисса по пакету кандидатур на ключевые посты.

 

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Автор: Олег Королев
#евросоюз #саммит #туск

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