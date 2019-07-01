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1:56   1 Июля 2019
Весь мир

Гутерреш приветствует стремление США и КНДР вернуться к рабочему диалогу

Гутерреш приветствует стремление США и КНДР вернуться к рабочему диалогу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует встречу глав США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне между двумя Кореями и стремление сторон вернуться к диалогу, сообщил журналистам его представитель Стефан Дюжаррик.

Напомним, лидеры встретились в воскресенье в пункте переговоров Пханмунджом на границе между Севером и Югом, пожали друг другу руки и провели переговоры. Трамп приехал в сопровождении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

 

«Генеральный секретарь приветствует встречи в Пханмунджоме с участием лидеров КНДР, Республики Корея и Соединенных Штатов, в частности, заявление о том, что КНДР и Соединенные Штаты возобновят диалог на рабочем уровне», — заявил Дюжаррик.

Он добавил, что Гутерреш всецело одобряет действия сторон по установлению новых отношений для достижения устойчивого мира, безопасности и денуклеаризации Корейского полуострова.

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Автор: Мария Милкевич
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