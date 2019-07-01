Соловьев прокомментировал отказ грузинской певицы выступать в России

Российский телеведущий Владимир Соловьев высмеял слова грузинской певицы Нино Катамадзе об ее отказе выступать на территории РФ.

На своей странице в Twitter он с иронией спросил о том, насколько Катамадзе востребованная певица в России.

Он с иронией задался вопросом о том, зачем делать данные громкие заявления, выйдут ли толпы ее поклонников на площадь с протестами, и причем тут союз грузин России.

Катамадзе ранее заявляла, что выступление на фестивале «Усадьба Jazz» стало последним в РФ. Таким образом она прокомментировала критику со стороны грузинской общественности.

Накануне сенатор Алексей Пушков отметил, что данное решение - это право Катамадзе, как и право России приглашать или нет таких исполнителей. «Легко обойдемся. Невелика потеря», - подчеркнул он.

Телеведущая Ольга Скабеева также высмеяла решение Катамадзе.