Москва и Вашингтон провели взаимные инспекции в рамках СНВ

Штаты и РФ на прошлой неделе провели двухсторонние инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, пишет газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Размещенная в статье инфографика говорит о том, что российские военные провели три инспекции за границей: в США — согласно СНВ, в Турции и Румынии — в рамках Венского документа 2011 года.

Зарубежные военные провели в РФ три инспекции: США — в рамках СНВ, Дания – в рамках Венского документа-2011, Турция и Норвегия – по Договору об открытом небе.