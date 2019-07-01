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1:12   1 Июля 2019
Весь мир

Москва и Вашингтон провели взаимные инспекции в рамках СНВ

Москва и Вашингтон провели взаимные инспекции в рамках СНВ

Штаты и РФ на прошлой неделе провели двухсторонние инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, пишет газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Размещенная в статье инфографика говорит о том, что российские военные провели три инспекции за границей: в США — согласно СНВ, в Турции и Румынии — в рамках Венского документа 2011 года.

 

Зарубежные военные провели в РФ три инспекции: США — в рамках СНВ, Дания – в рамках Венского документа-2011, Турция и Норвегия – по Договору об открытом небе.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #снв

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