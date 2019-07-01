Мощный взрыв прогремел в столице Сирии

Мощный взрыв прогремел в Дамаске, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

О причинах произошедшего пока не сообщается.

Уточняется, что соответствующие звуки были слышны около 0:30 понедельника по местному времени. Первый из них оказался самым громким, последовавшие были меньшей мощности.

В свою очередь ливанский телеканал al-Mayadeen сообщает, что также взрывы слышны на границе Ливана и Сирии. Они происходят вместе с полетами израильской авиации на низких высотах на юге Ливана.

Последние месяцы Израиль стал чаще атаковать территорию Сирии. Израильская сторона утверждает, что целями авиаударов является объекты вооруженных сил Ирана, находящиеся на территории САР. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что противодействие военному присутствию Тегерана в Сирии является «постоянной политикой страны.