ДНР призывает Киев восстановить паритет на участках разведения сил

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова призвала украинскую стороны обеспечить восстановление паритета на двух других участках разведения сил в Станице Луганской.

В минувшее воскресенье СММ ОБСЕ на Украине подтвердила, что в районе станицы в воскресенье завершилось разведение сил и средств, начатое в среду.

Уточняется, что в ДНР приветствуют состоявшееся разведение сил и средств, а также все те усилия, которые были приложены посредниками переговоров, нацеленные на то, чтобы помочь сторонам убедить Киев в необходимости сделать то, что он должен был сделать на протяжении трех лет.

Полпред ДНР также отметила, что для полного выполнения рамочного соглашения, Киев должен обеспечить со своей стороны восстановление паритета на участках в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, где ВСУ вернули свои силы и средства.

Нинонорова также призвала украинскую стороны начать работать над реализацией минских соглашений.