Медведев отметил существенный потенциал НКО при реализации нацпроектов
Премьер-министр РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в своей статье «Единая Россия» — курс на перемены», опубликованной в понедельник в газете «Известия», отметил потенциал некоммерческих организаций при реализации нацпроектов.
«Нужно научиться работать со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том числе с некоммерческими организациями. НКО могут сделать многое», — подчеркнул Медведев.
Он добавил, что особенно это относится к ситуациям, когда нужно принимать мгновенные и адресные меры.
«В некоторых регионах такая работа уже ведется. В других те, кто должен заниматься наболевшими вопросами, разрешать конфликты, не хотят этого делать. Такая позиция абсолютно неприемлема», — отметил премьер.