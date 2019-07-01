Медведев отметил существенный потенциал НКО при реализации нацпроектов

Премьер-министр РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в своей статье «Единая Россия» — курс на перемены», опубликованной в понедельник в газете «Известия», отметил потенциал некоммерческих организаций при реализации нацпроектов.

«Нужно научиться работать со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том числе с некоммерческими организациями. НКО могут сделать многое», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что особенно это относится к ситуациям, когда нужно принимать мгновенные и адресные меры.