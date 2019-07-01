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0:45   1 Июля 2019
Россия

Медведев отметил существенный потенциал НКО при реализации нацпроектов

Медведев отметил существенный потенциал НКО при реализации нацпроектов

Премьер-министр РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в своей статье «Единая Россия» — курс на перемены», опубликованной в понедельник в газете «Известия», отметил потенциал некоммерческих организаций при реализации нацпроектов.

«Нужно научиться работать со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том числе с некоммерческими организациями. НКО могут сделать многое», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что особенно это относится к ситуациям, когда нужно принимать мгновенные и адресные меры.

«В некоторых регионах такая работа уже ведется. В других те, кто должен заниматься наболевшими вопросами, разрешать конфликты, не хотят этого делать. Такая позиция абсолютно неприемлема», — отметил премьер.

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Автор: Мария Милкевич
#медведев #единая россия #нацпроекты

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