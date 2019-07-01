Поддерживающие Хафтара власти востока Ливии сообщили о задержании граждан Турции

Лояльные Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара власти восточноливийского города Адждабия сообщили о задержании двух граждан Турции.

Ранее турецкий МИД заявил, что ЛНА арестовали шестерых граждан Турции. Подчеркивается, что Анкара рассчитывает на их освобождение, в противном случае силы ЛНА рискуют стать «целями» Турции.

В соответствии с указом главы службы безопасности Адждабии, в городе были закрыты турецкие магазины,а также задержаны двое турецких граждан. Об этом говорится в сообщении службы безопасности города в Facebook. Также к заявлению прикреплены фото арестованных. Не уточняется, в чем их обвиняют.

Данные меры были приняты в связи с распоряжением Хафтара дать ответ на поддержку Турцией террористических группировок в стране. Телеканал Sky News Arabia приводит сообщение ЛНА о том, что двое задержанных принимали участие в этом.