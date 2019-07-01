Количество жертв воскресных протестов в Судане выросло до пяти

Пять человек погибли в воскресенье во время протестных акций в Судане, сообщается в полученном РИА Новости заявлении Центрального комитета врачей страны.

Как стало известно ранее по данным телеканала «Аль-Арабия», снайперы обстреляли мирным граждан и бойцов спецназа в ходе манифестаций в столице Судана Хартуме.

«В Омдурмане погибли четыре человека, число жертв достигло пяти», — уточняется в заявлении.

Переходный военный совет Судана заявил, что за все возможные последствия воскресных акций будут нести ответственность оппозиционные «Силы за свободу и перемены», позвавшие народ протестовать на улицы Хартума.