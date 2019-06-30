Спецпосланник ООН по Йемену 1 июля нанесет визит в Москву

Спецпредставитель генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс 1 июля прибудет в Москву для консультаций в Министерстве иностранных дел РФ, сообщил ТАСС в воскресенье дипломатический источник.

«В понедельник господин Гриффитс будет в Москве для консультаций в министерстве [иностранных дел]», — заявил собеседник агентства.

Напомним, в августе 2014 года в Йемене разгорелся конфликт между правительственными силами и хуситами из мятежного движения «Ансар Аллах». В марте 2015 года в противостояние вмешалась коалиция под эгидой Саудовской Аравии, в которую вошли Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

В результате возник масштабный гуманитарный кризис. По информации ООН, более 24 миллионам йеменцев, что составляет порядка 80 % населения страны, необходима гуманитарная помощь.