Советник Белого дома пояснил решение Трампа об амнистии Huawei

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23:17   30 Июня 2019
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Разрешение Дональда Трампа американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование относится лишь к той продукции, которая изготавливается и во многих других странах, объяснил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.

«Министерство торговли выдаст дополнительные временные лицензии на широко распространенные (товары). Например, производители микросхем в США продают продукцию, которая доступна и из других стран, и мы не думаем, что здесь есть (угроза) национальной безопасности», — сказал Кудлоу.

Он подчеркнул, что Huawei останется в перечне компаний, вызывающих озабоченность, в отношении которых будет действовать серьезный экспортный контроль.

Ранее президент США заявил, что американские компании могут продавать Huawei свое оборудование, если это не будет представлять проблему для национальной безопасности страны.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #huawei

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