Неловкая ситуация с участием Трюдо и Болсонару произошла на саммите G20

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо протянул руку, чтобы поздороваться с сидящим в соседнем кресле лидером Бразилии Жаиром Болсонару, но тот проигнорировал его, отвернувшись и поприветствовав другого участника саммита.

Видеозапись неприятной ситуации на саммите «большой двадцатки» в японской Осаке появилась в субботу на Youtube-канале канадской международной радиостанции Radio Canada.

Однако ролик демонстрирует, что далее Болсонару все же повернулся к Трюдо, и политики с улыбкой пожали друг другу руки.