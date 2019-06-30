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22:45   30 Июня 2019
Весь мир

Неловкая ситуация с участием Трюдо и Болсонару произошла на саммите G20

Неловкая ситуация с участием Трюдо и Болсонару произошла на саммите G20

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо протянул руку, чтобы поздороваться с сидящим в соседнем кресле лидером Бразилии Жаиром Болсонару, но тот проигнорировал его, отвернувшись и поприветствовав другого участника саммита.

Видеозапись неприятной ситуации на саммите «большой двадцатки» в японской Осаке появилась в субботу на Youtube-канале канадской международной радиостанции Radio Canada.

Однако ролик демонстрирует, что далее Болсонару все же повернулся к Трюдо, и политики с улыбкой пожали друг другу руки.

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Автор: Мария Милкевич
#g20 #канада #саммит #бразилия #трюдо #болсонару

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