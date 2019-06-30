Песков заявил о «дружелюбном подходе» Лондона по итогам встречи Путина с Мэй

Тот факт, что на встрече российского лидера Владимира Путина с британским премьером Терезой Мэй поднималась тема улучшения торгово-экономических отношений, свидетельствует о дружелюбном подходе Лондона, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Свое мнение он выразил в эфире Первого канала.

Напомним, лидеры побеседовали на полях саммита «большой двадцатки», который закончился в субботу в японской Осаке.