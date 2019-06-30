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22:26   30 Июня 2019
Весь мир

Песков заявил о «дружелюбном подходе» Лондона по итогам встречи Путина с Мэй

Песков заявил о «дружелюбном подходе» Лондона по итогам встречи Путина с Мэй

Тот факт, что на встрече российского лидера Владимира Путина с британским премьером Терезой Мэй поднималась тема улучшения торгово-экономических отношений, свидетельствует о дружелюбном подходе Лондона, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Свое мнение он выразил в эфире Первого канала.

Напомним, лидеры побеседовали на полях саммита «большой двадцатки», который закончился в субботу в японской Осаке.

«Дальше уже в составе делегаций обсуждали уже другие вопросы, в том числе вопросы вывода наших торгово-экономических отношений из состояния оцепенения. Поэтому здесь можно, наоборот, констатировать весьма конструктивный и дружелюбный подход», — отметил Песков.

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Автор: Мария Милкевич
#путин #песков #g20 #саммит #мэй

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