Песков заявил о «дружелюбном подходе» Лондона по итогам встречи Путина с Мэй
Тот факт, что на встрече российского лидера Владимира Путина с британским премьером Терезой Мэй поднималась тема улучшения торгово-экономических отношений, свидетельствует о дружелюбном подходе Лондона, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Свое мнение он выразил в эфире Первого канала.
Напомним, лидеры побеседовали на полях саммита «большой двадцатки», который закончился в субботу в японской Осаке.
«Дальше уже в составе делегаций обсуждали уже другие вопросы, в том числе вопросы вывода наших торгово-экономических отношений из состояния оцепенения. Поэтому здесь можно, наоборот, констатировать весьма конструктивный и дружелюбный подход», — отметил Песков.