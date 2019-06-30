Около 280 новейших разработок на «Армии-2019» заинтересовали экспертов Минобороны

Порядка 280 новейших разработок и проектов, которые могут быть полезны для обеспечения обороны и безопасности России, были отобраны военными экспертами в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019», рассказали в воскресенье в Минобороны.

Как объяснили в ведомстве, отбор производили «более 350 экспертов от 32 органов военного управления, а также вузов научно-исследовательских организаций Минобороны России».

Напомним, выставка «Армия-2019» продлилась с 25 июня по 30 июня, за эти дни его посетили более миллиона человек, а Министерство обороны заключило более 45 госконтрактов на сумму свыше триллиона рублей.