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Около 280 новейших разработок на «Армии-2019» заинтересовали экспертов Минобороны

Около 280 новейших разработок на «Армии-2019» заинтересовали экспертов Минобороны

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22:02   30 Июня 2019
Россия

Около 280 новейших разработок на «Армии-2019» заинтересовали экспертов Минобороны

Около 280 новейших разработок на «Армии-2019» заинтересовали экспертов Минобороны

Порядка 280 новейших разработок и проектов, которые могут быть полезны для обеспечения обороны и безопасности России, были отобраны военными экспертами в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019», рассказали в воскресенье в Минобороны.

Как объяснили в ведомстве, отбор производили «более 350 экспертов от 32 органов военного управления, а также вузов научно-исследовательских организаций Минобороны России».

Напомним, выставка «Армия-2019» продлилась с 25 июня по 30 июня, за эти дни его посетили более миллиона человек, а Министерство обороны заключило более 45 госконтрактов на сумму свыше триллиона рублей.

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Автор: Мария Милкевич
#рф #минобороны #армия-2019

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