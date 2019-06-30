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21:51   30 Июня 2019
Россия

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, отказавшись от выступлений в России.

На минувшей неделе Катамадзе спела в Москве на фестивале «Усадьба Jazz». В ответ на это грузинская общественность резко раскритиковала артистку.

«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — написала Катамадзе на своей странице в Facebook.

Кроме того, певица поддержала требование демонстрантов об отставке главы Министерства внутренних дел Грузии Георгия Гахарии.

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Автор: Алла Ларионова
#грузия #нино катамадзе

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