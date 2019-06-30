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 Страны-противники возвращения России в ПАСЕ выступят с резолюцией

Страны-противники возвращения России в ПАСЕ выступят с резолюцией
21:39   30 Июня 2019
Весь мир

Страны-противники возвращения России в ПАСЕ выступят с резолюцией

Страны-противники возвращения России в ПАСЕ выступят с резолюцией

Государства-противники возвращения РФ в Парламентскую ассамблею — Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия — составят проект совместной резолюции, сообщил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.

По его словам, представители стран, приглашенных на празднование 450-летия подписания Люблинской унии, договорились выразить общее возмущение восстановлением полноправного членства России в ПАСЕ.

Напомним, Россия лишилась ряда полномочий в Парламентской ассамблее в 2014 году на фоне возвращения Крыма. Российские парламентарии в ответ отказались от участия в заседаниях ПАСЕ, а в 2017 году Москва прекратила делать взносы в бюджет Совета Европы. В организации признали, что это вызвало финансовые затруднения.

На этой неделе полномочия российской делегации в ПАСЕ были полностью восстановлены. Услышав об этом решении, представители Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Польши удалились с заседания Парламентской ассамблеи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это нельзя назвать дипломатической победой, просто здравый смысл восторжествовал. Он добавил, что Крым является неотъемлемой частью России.

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Автор: Мария Милкевич
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