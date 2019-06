Режим ЧС объявлен из-за паводка в Канске Красноярского края

Паводковая ситуация остается сложной. На территории города действует режим ЧС. На 20:00 вода в Кану в черте города поднялась до 439 см. На 22:00 уровень воды остался преждним. ⠀ Подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки, 58 человек согласились на эвакуацию. Спасатели обходят все подтопленные дома, индивидуально работают со всеми пострадавшими гражданами. ⠀ В администрации города под моим руководством создан штаб, который координирует действия всех задействованных в спасательной операции служб. Регулярно лично выезжаю на места подтопления. ⠀ Из Красноярска прибыл обьединенный отряд спасателей в количестве 42 человек со специализированной техникой. Организовано оперативное информирование населения об уровне воды в Кану, о районах подтопления, о номерах спасательных служб через СМИ, соцсети, громкоговорители. ⠀ Во всех пострадавших от паводка районах дежурят подразделения полиции и спасатели. Ситуация контролируется.

A post shared by Береснев Андрей Михайлович (@beresnev.kansk) on Jun 30, 2019 at 8:31am PDT