Режим ЧС объявлен из-за паводка в Канске Красноярского края

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Канске из-за паводка, сообщил в Instagram мэр города Андрей Береснев.

Ранее стало известно, что спасатели эвакуировали более 40 человек из города Канск Красноярского края, где от паводка пострадали почти 60 приусадебных и 117 дачных участков.

«Паводковая ситуация остается сложной. На территории города действует режим ЧС… Подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки, 58 человек согласились на эвакуацию», — написал Береснев.

Мэр уточнил, что вечером в воскресенье, 30 июня, уровень воды в реке Кан достиг 439 сантиметров. С жителями подтопленных домов работают спасатели, организован штаб, координирующий их действия.