Режим ЧС объявлен из-за паводка в Канске Красноярского края
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Канске из-за паводка, сообщил в Instagram мэр города Андрей Береснев.
Ранее стало известно, что спасатели эвакуировали более 40 человек из города Канск Красноярского края, где от паводка пострадали почти 60 приусадебных и 117 дачных участков.
«Паводковая ситуация остается сложной. На территории города действует режим ЧС… Подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки, 58 человек согласились на эвакуацию», — написал Береснев.
Мэр уточнил, что вечером в воскресенье, 30 июня, уровень воды в реке Кан достиг 439 сантиметров. С жителями подтопленных домов работают спасатели, организован штаб, координирующий их действия.
«Из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей в количестве 42 человек со специализированной техникой», — добавил Береснев.
Паводковая ситуация остается сложной. На территории города действует режим ЧС. На 20:00 вода в Кану в черте города поднялась до 439 см. На 22:00 уровень воды остался преждним. ⠀ Подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки, 58 человек согласились на эвакуацию. Спасатели обходят все подтопленные дома, индивидуально работают со всеми пострадавшими гражданами. ⠀ В администрации города под моим руководством создан штаб, который координирует действия всех задействованных в спасательной операции служб. Регулярно лично выезжаю на места подтопления. ⠀ Из Красноярска прибыл обьединенный отряд спасателей в количестве 42 человек со специализированной техникой. Организовано оперативное информирование населения об уровне воды в Кану, о районах подтопления, о номерах спасательных служб через СМИ, соцсети, громкоговорители. ⠀ Во всех пострадавших от паводка районах дежурят подразделения полиции и спасатели. Ситуация контролируется.