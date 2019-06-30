Потребительские займы в РФ подешевеют с 1 июля

С 1 июля этого года ссуды ряда кредиторов могут подешеветь. Эти изменения, ранее инициированные Центробанком РФ, содержатся в поправках к законам «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

С начала июля этого года процентная ставка по договору займа не может превышать одного процента в день. Таким образом, она сократилась на половину процента. Также с 1 июля по 31 декабря этого года максимальная сумма платежей не может быть выше двукратного размера кредита.

Новые правила не будут касаться ссуд до 10 тысяч рублей срочностью до 15 суток.