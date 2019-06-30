Шойгу заявил, что гарнизоны снабдят заводами по переработке мусора

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в скором времени начнет работать программа по обеспечению гарнизонов мусороперерабатывающими заводами, целью которой является снижение нагрузки на субъекты.

Об этом глава оборонного ведомства заявил в воскресенье на форуме «Армия-2019». Его слова приводит телеканал «Звезда».

«Я думаю, что мы сейчас начнем большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора, чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются. Ну, собственно, как и любой другой город и любой другой поселок», - рассказал министр журналистам.

Напомним: ранее Сергей Шойгу на полях форума «Армия-2019» сообщил, что Министерство обороны планирует создать на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке собственную киностудию, на которой будут производиться качественные художественные картины на военную тематику.