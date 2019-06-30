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20:50   30 Июня 2019
Весь мир

Трамп похвастался ядерным арсеналом

Трамп похвастался ядерным арсеналом

США модернизируют ядерные вооружения и изготавливают новые. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп, подчеркнув, что Вашингтон не хочет применять такое оружие.

«Мы полностью модернизируем, и в некоторых случаях получаем совершенно новые ядерные вооружения», – заявил политик в ходе выступления перед служащими военной базы Осан в Южной Корее.

Лидер Соединенных Штатов добавил, что его страна вкладывает миллиарды долларов в развитие системы ПРО. По его словам, только в следующем году власти США намерены закупить 12 новых военных кораблей, включая авианосцы, три эсминца с управляемым ракетным оружием, ледоколы и фрегаты.

«Вы называйте, мы купим», – заявил политик.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #трамп #ядерный арсенал

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