Трамп похвастался ядерным арсеналом

США модернизируют ядерные вооружения и изготавливают новые. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп, подчеркнув, что Вашингтон не хочет применять такое оружие.

«Мы полностью модернизируем, и в некоторых случаях получаем совершенно новые ядерные вооружения», – заявил политик в ходе выступления перед служащими военной базы Осан в Южной Корее.

Лидер Соединенных Штатов добавил, что его страна вкладывает миллиарды долларов в развитие системы ПРО. По его словам, только в следующем году власти США намерены закупить 12 новых военных кораблей, включая авианосцы, три эсминца с управляемым ракетным оружием, ледоколы и фрегаты.