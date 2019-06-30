Евросоюз подписал соглашение о свободной торговле с Вьетнамом

Соглашение о свободной торговле и защите инвестиций было подписано в воскресенье 30 июня Евросоюзом и Вьетнамом.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, распространенном Брюсселем. Со стороны Евросоюза, как отмечается, документ подписала Сесилия Мальмстрем – европейский комиссар по торговле.

«Данное соглашение будет способствовать дальнейшему экономическому развитию, укреплять торговые и инвестиционные связи между Вьетнамом и Евросоюзом, углубляя сотрудничество и долгосрочные отношения ЕС и Вьетнама», - сообщили в Брюсселе.

Теперь соглашение должны будут ратифицировать парламенты Вьетнама и 28 государств, входящих в Европейский союз.