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 Евросоюз подписал соглашение о свободной торговле с Вьетнамом

Евросоюз подписал соглашение о свободной торговле с Вьетнамом
20:48   30 Июня 2019
Весь мир

Евросоюз подписал соглашение о свободной торговле с Вьетнамом

Евросоюз подписал соглашение о свободной торговле с Вьетнамом

Соглашение о свободной торговле и защите инвестиций было подписано в воскресенье 30 июня Евросоюзом и Вьетнамом.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, распространенном Брюсселем. Со стороны Евросоюза, как отмечается, документ подписала Сесилия Мальмстрем – европейский комиссар по торговле.

«Данное соглашение будет способствовать дальнейшему экономическому развитию, укреплять торговые и инвестиционные связи между Вьетнамом и Евросоюзом, углубляя сотрудничество и долгосрочные отношения ЕС и Вьетнама», - сообщили в Брюсселе.

Теперь соглашение должны будут ратифицировать парламенты Вьетнама и 28 государств, входящих в Европейский союз.

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Автор: Александр Люблинский
#евросоюз #брюссель #соглашение #вьетнам

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