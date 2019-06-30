Путин встретился в Минске с главами Белоруссии и Таджикистана

Президент РФ Владимир Путин и и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, сообщил в воскресенье пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. Встреча состоялась в резиденции белорусского президента.

Позднее к политикам присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Главы трех государств после беседы намерены посетить церемонию закрытия Вторых Европейских игр, проходящих в настоящее время в столице Белоруссии.

Путин прибыл в Минск после саммита G20, который проходил в Осаке 28-29 июня. По пути в Белоруссию российский президент останавливался в Иркутске для совещания по вопросу ликвидации последствий паводка.

Путин встречался с Лукашенко две недели назад в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Тогда политики условились вскоре провести двустороннюю встречу.