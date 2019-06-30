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20:28   30 Июня 2019
Весь мир

Российские спортсмены завоевали 109 медалей на Европейских играх в Минске

Российские спортсмены завоевали 109 медалей на Европейских играх в Минске

Вторые Европейские игры , проходившие в Минске с 21 по 30 июня, завершились в воскресенье убедительной победой спортсменов из России, которые в общекомандном зачете заработали 109 медалей – 44 золотых, 23 серебряные и 42 бронзовые.

На втором месте в общекомандном зачете оказалась команда принимающей стороны. Белорусы завоевали  24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых наград – всего 69 медалей. Третье место досталось украинским спортсменам, завоевавшим 51 медаль – 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.

Также в пятерке лучших казались команды Италии и Нидерландов, завоевавшие 41 и 29 медалей соответственно.

Ранее президент России Владимир Путин и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, приехавшие в Минск на церемонию закрытия Игр, поздравили Белоруссию с отличной организацией состязаний.

Российские спортсмены завоевали 109 медалей на Европейских играх в Минске

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Автор: Александр Люблинский
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