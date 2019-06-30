Два человека погибли в Китае при взрыве на химзаводе

Взрыв прогремел на химическом заводе в китайском городе Бэнбу в провинции Аньхой на севере страны.

Об этом в воскресенье сообщает информационное агентство «Синьхуа», приводя данные местных спасательных служб.

В частности, отмечается, что один из рабочих оказался заблокирован в находящемся на ремонте запасном резервуаре. Во время операции по его высвобождению прогремел взрыв, в результате которого погибли и заблокированный рабочий и пожарный, который сумел к нему пробраться. Еще девять человек, участвовавших в спасательной операции, пострадали – их госпитализировали с ожогами и осколочными ранениями.

Обстоятельства взрыва и его причины будут выяснены в ходе расследования, которое уже начали проводить по факту произошедшего власти провинции Аньхой.