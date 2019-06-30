«Фабрику подписей» за кандидата в Мосгордуму нашли в подмосковном Реутове

Офис с подписными листами кандидата, который выдвинул свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму по избирательному округу №30, нашли в подмосковном городе Реутов. Об этом сообщает газета «Совершенно секретно».

Ранее, 14 июня, информация об обнаружении «фабрики подписей» появилась в Telegram-канале MOS_NEWS. Анонимные авторы рассказали о помещении в Подмосковье, где массово подделывают выборные документы. По данным канала, там располагалось от нескольких десятков до сотни человек. Автор поста отмечает, что платят на этой «фабрике» за оформление липовых подписных листов «гораздо меньше, чем за настоящие». Речь идет о 10 рублях за одну строку.

Газета уточняет, что предполагаемая «фабрика подписей» находится в Реутове на улице Октября, владение 11. Издание опубликовало снимки из помещения, которое использовалось для подделки документов. Судя по оставшимся на месте вещам, арендаторы совсем недавно оставили помещения. Видно, что сотрудники покидали офис в спешке.

На рабочих местах осталась канцелярия и заготовки подписных листов. Также в мусорных контейнерах прямо у входа в здание были обнаружены измельченные шредером подписные листы.

Накануне стало известно, что в Москве полицейские задержали подозреваемых, которые занимались «рисовкой» подписей в поддержку кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, по совместительству являющейся протеже блогера Алексея Навального. Видеозапись, запечатлевшую агитки и выборные документы юриста ФБК, опубликовал в сети друг владельца квартиры.