Помпео заявил, что Ким Чен Ын действительно стремится к прогрессу в переговорах с США

Глава Госдепартамента США Майк Помпео, комментируя произошедшую ранее встречу американского и северокорейского лидеров, заявил, что, по его мнению, Ким Чен Ын, действительно хочет добиться прогресса в переговорах по денуклеаризации.

«Я уехал оттуда с пониманием, что, как я думаю, председатель Ким Чен Ын действительно хочет, чтобы что-то было сделано, что-то очень значительное, чего мы хотим добиться своевременно. Президент [США Дональд Трамп] заявил, что мы не торопимся», - приводит слова Помпео пресс-служба Госдепартамента.

Напомним: третья встреча президента США Дональда Трамп с председателем КНДР Ким Чен Ыном состоялась в воскресенье утром в ходе визита американского лидера на межкорейскую границу.