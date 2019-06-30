Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Фабрику подписей» за кандидата в Мосгордуму нашли в подмосковном Реутове

«Фабрику подписей» за кандидата в Мосгордуму нашли в подмосковном Реутове

 Глава «Метростроя» показал готовность перегона двух новых станций метро в Петербурге

Глава «Метростроя» показал готовность перегона двух новых станций метро в Петербурге
Певица Анастасия Приходько собралась баллотироваться в Верховную раду Украины

Певица Анастасия Приходько собралась баллотироваться в Верховную раду Украины

 Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире
Трамп похвастался ядерным арсеналом

Трамп похвастался ядерным арсеналом

 Евросоюз подписал соглашение о свободной торговле с Вьетнамом

Евросоюз подписал соглашение о свободной торговле с Вьетнамом
«Фабрику подписей» за кандидата в Мосгордуму нашли в подмосковном Реутове

«Фабрику подписей» за кандидата в Мосгордуму нашли в подмосковном Реутове

 Глава «Метростроя» показал готовность перегона двух новых станций метро в Петербурге

Глава «Метростроя» показал готовность перегона двух новых станций метро в Петербурге
Певица Анастасия Приходько собралась баллотироваться в Верховную раду Украины

Певица Анастасия Приходько собралась баллотироваться в Верховную раду Украины

 Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире
Трамп похвастался ядерным арсеналом

Трамп похвастался ядерным арсеналом

 Евросоюз подписал соглашение о свободной торговле с Вьетнамом

Евросоюз подписал соглашение о свободной торговле с Вьетнамом
19:48   30 Июня 2019
Весь мир

Помпео заявил, что Ким Чен Ын действительно стремится к прогрессу в переговорах с США

Помпео заявил, что Ким Чен Ын действительно стремится к прогрессу в переговорах с США

Глава Госдепартамента США Майк Помпео, комментируя произошедшую ранее встречу американского и северокорейского лидеров, заявил, что, по его мнению, Ким Чен Ын, действительно хочет добиться прогресса в переговорах по денуклеаризации.

«Я уехал оттуда с пониманием, что, как я думаю, председатель Ким Чен Ын действительно хочет, чтобы что-то было сделано, что-то очень значительное, чего мы хотим добиться своевременно. Президент [США Дональд Трамп] заявил, что мы не торопимся», - приводит слова Помпео пресс-служба Госдепартамента.

Напомним: третья встреча президента США Дональда Трамп с председателем КНДР Ким Чен Ыном состоялась в воскресенье утром в ходе визита американского лидера на межкорейскую границу.

Помпео заявил, что Ким Чен Ын действительно стремится к прогрессу в переговорах с США

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #кндр #переговоры #трамп #прогресс #помпео #денуклеаризация #кимченын

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...