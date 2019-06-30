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19:14   30 Июня 2019
Россия

Глава «Метростроя» показал готовность перегона двух новых станций метро в Петербурге

Глава «Метростроя» показал готовность перегона двух новых станций метро в Петербурге

На перегоне двух новых станций метро «Проспект Славы» — «Дунайский проспект» в Санкт-Петербурге монтируются последние вентиляторы. Видеозапись, на которой глава «Метростроя» Николай Александров демонстрирует готовность тоннеля, выложила в своем Telegram-канале пресс-секретаря временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Инна Карпушина. По словам Александрова, в выходные будут смонтированы последние вентиляторы. 

Ранее на канале Карпушиной вышло интервью, в котором глава компании заявил, что не имеет никаких сомнений в том, что три новых станции фиолетовой ветки петербургского метрополитена начнут работать уже к 1 сентября. Чистовые отделочные работы, заметил Александров, на новых станциях метро проведут за 1-1,5.

Также накануне врио губернатора города Александр Беглов рассказал об ускоренных темпах строительства новых станций метро в Петербурге.

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Автор: Алла Ларионова
#метро #беглов #александров #метрострой

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