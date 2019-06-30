Макрон пообещал, что приедет в Россию на празднование 75-летия Победы

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что примет приглашение российского лидера Владимира Путина, посетит Россию и поучаствует в торжествах по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне.

Слова Макрона привел Первый телеканал в эфире передачи «Толстой. Воскресенье».

«Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я приеду… Празднование этой даты важно для Франции, потому что мы знаем, что многим обязаны России и тем, кто сопротивлялся», - заявил французский лидер.

Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились на саммите G20 в японском городе Осака. Аналогичное приглашение на полях саммита «Большой Двадцатки» от Путин получил президент США Дональд Трамп.

Сам российский лидер, общаясь с журналистами по итогам саммита в Японии, заявил по поводу сделанных приглашений: