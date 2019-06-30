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18:58   30 Июня 2019
Россия

МО РФ заключило на форуме «Армия-2019» контракты более чем на триллион рублей

МО РФ заключило на форуме «Армия-2019» контракты более чем на триллион рублей

Свыше 45 государственных контрактов на сумму более одного триллиона рублей заключило Министерство обороны России с 27 организациями в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019». Об этом сообщили в воскресенье, 30 июня, в российском военном ведомстве.

«В рамках форума Министерством обороны России было подписало 46 государственных контрактов с 27 предприятиями на общую сумму свыше 1 трлн рублей»,  — заявили в МО.

В их числе договорные обязательства по поставкам истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС РФ, новейших вертолетов Ми-28НМ, субмарин проекта 677 «Лада», атомных подводных крейсеров проекта 885М «Ясень-М» и другой военной техники. В министерстве отметили, что на полях форума состоялось 107 двусторонних встреч, 55 из которых с иностранными партнерами по линии Министерства обороны России, Минпромторга, а также ФСВТС России.

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Автор: Алла Ларионова
#минобороны #контракты #армия-2019

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