МО РФ заключило на форуме «Армия-2019» контракты более чем на триллион рублей

Свыше 45 государственных контрактов на сумму более одного триллиона рублей заключило Министерство обороны России с 27 организациями в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019». Об этом сообщили в воскресенье, 30 июня, в российском военном ведомстве.

«В рамках форума Министерством обороны России было подписало 46 государственных контрактов с 27 предприятиями на общую сумму свыше 1 трлн рублей», — заявили в МО.

В их числе договорные обязательства по поставкам истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС РФ, новейших вертолетов Ми-28НМ, субмарин проекта 677 «Лада», атомных подводных крейсеров проекта 885М «Ясень-М» и другой военной техники. В министерстве отметили, что на полях форума состоялось 107 двусторонних встреч, 55 из которых с иностранными партнерами по линии Министерства обороны России, Минпромторга, а также ФСВТС России.