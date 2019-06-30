Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава «Метростроя» показал готовность перегона двух новых станций метро в Петербурге

Глава «Метростроя» показал готовность перегона двух новых станций метро в Петербурге

 МО РФ заключило на форуме «Армия-2019» контракты более чем на триллион рублей

МО РФ заключило на форуме «Армия-2019» контракты более чем на триллион рублей
Певица Анастасия Приходько собралась баллотироваться в Верховную раду Украины

Певица Анастасия Приходько собралась баллотироваться в Верховную раду Украины

 Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире
Макрон пообещал, что приедет в Россию на празднование 75-летия Победы

Макрон пообещал, что приедет в Россию на празднование 75-летия Победы

 Мирные жители Дейр-эз-Зора опасаются за свои жизни, выступая против произвола SDF

Мирные жители Дейр-эз-Зора опасаются за свои жизни, выступая против произвола SDF
Глава «Метростроя» показал готовность перегона двух новых станций метро в Петербурге

Глава «Метростроя» показал готовность перегона двух новых станций метро в Петербурге

 МО РФ заключило на форуме «Армия-2019» контракты более чем на триллион рублей

МО РФ заключило на форуме «Армия-2019» контракты более чем на триллион рублей
Певица Анастасия Приходько собралась баллотироваться в Верховную раду Украины

Певица Анастасия Приходько собралась баллотироваться в Верховную раду Украины

 Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире
Макрон пообещал, что приедет в Россию на празднование 75-летия Победы

Макрон пообещал, что приедет в Россию на празднование 75-летия Победы

 Мирные жители Дейр-эз-Зора опасаются за свои жизни, выступая против произвола SDF

Мирные жители Дейр-эз-Зора опасаются за свои жизни, выступая против произвола SDF
18:43   30 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Певица Анастасия Приходько собралась баллотироваться в Верховную раду Украины

Певица Анастасия Приходько собралась баллотироваться в Верховную раду Украины

Известная украинская певица Анастасия Приходько баллотируется в депутаты на внеочередных парламентских выборах на Украине в мажоритарном округе в Виннице. Соответствующая информация появилась на официальном сайте местного Центризбиркома.

В своей предвыборной программе артистка предлагает ввести новую систему налогообложения, выведя экономику страны из теневого сектора. 

Очередные выборы в украинскую Раду должны были пройти в октябре этого года. Однако в мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий всех членов парламента, назначив внеочередные выборы на 21 июля.

Выборы в Верховную раду планируется провести по смешанной системе: половина депутатского корпуса, состоящая из 225 человек, будет избрана по партийным спискам, а вторая половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах смогут лишь те партии, чей проходной барьер составит не менее 5%.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#выборы #рада #анастасия приходько

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...