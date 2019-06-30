Певица Анастасия Приходько собралась баллотироваться в Верховную раду Украины

Известная украинская певица Анастасия Приходько баллотируется в депутаты на внеочередных парламентских выборах на Украине в мажоритарном округе в Виннице. Соответствующая информация появилась на официальном сайте местного Центризбиркома.

В своей предвыборной программе артистка предлагает ввести новую систему налогообложения, выведя экономику страны из теневого сектора.

Очередные выборы в украинскую Раду должны были пройти в октябре этого года. Однако в мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий всех членов парламента, назначив внеочередные выборы на 21 июля.

Выборы в Верховную раду планируется провести по смешанной системе: половина депутатского корпуса, состоящая из 225 человек, будет избрана по партийным спискам, а вторая половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах смогут лишь те партии, чей проходной барьер составит не менее 5%.