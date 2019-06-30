- Мирные жители Дейр-эз-Зора опасаются за свои жизни, выступая против произвола SDF

Мирные жители сирийского населенного пункта Аль-Бусейра в провинции Дейр-эз-Зор опасаются произвола со стороны радикального крыла Сирийских демократических Сил (SDF), которые под видом подготовки операции против спящих ячеек ИГ* (террористической группировки. Запрещенной в России), стягивают подкрепление к их городку.

Как сообщает в воскресенье Федеральное агентство новостей (ФАН), рейд проамериканских боевиков может быть связан с недавними акциями протеста мирного населения, которые вспыхнули после убийства местного ювелира и разграбления его магазина. Люди требовали, чтобы отряды SDF, которые и подозреваются в совершении преступления, ушли из населенного пункта.

Подозрения мирных жителей в адрес боевиков имеют под собой все основания, так как перед убийством ювелира в городе была проведена зачистка, в ходе которой у населения отняли более 50 килограммов золотых изделий. Ювелира, как предполагается, застрелили, когда он отказался открыть бандитам двери в квартиру.

Город Аль-Бусейра представляет из себя важный экономический и коммерческий центр, что делает его одним из важнейших населенных пунктов в сельской части Дейр-эз-Зора. Вооруженных представителей новой власти в город привлекает серьезный денежный оборот. У мирных жителей нет другого выхода, как отвечать протестами на произвол, творимый оккупационными властями, так как откровенный грабеж давно превратился в норму в северо-восточной части Сирии.

Кроме того, население негативно относится к зачисткам из-за активно практикующегося принудительного призыва в ряды SDF. Незаконные власти полагают, что жителя восточного берега Евфрата обязаны пройти курс спецподготовки, и затем взять на себя патрулирование территории, а также охрану блокпостов, на которые ежедневно нападают террористы ИГ*.

США, которые стоят во главе международной антитеррористической коалиции, на самом деле только выступают с громкими заявлениями и не делают больше ничего. Тем более они не занимаются оказанием гуманитарной помощи местному населении и восстановлением мирной жизни в населенных пунктах, разрушенных после их же бомбардировок. Единственное, что работает на восточном берегу Евфрата – это захваченная зарубежными частными военными компаниями нефтедобывающая промышленность.

Ситуацию в беседе с ФАН прокомментировал публицист востоковед Андрей Онтиков , который отметил, что у местного населения есть все основания не доверять интервентам и воспринимать бойцов SDF и американцев, как пришедших на смену террористам новых захватчиков.

«В этих районах, где проживают преимущественно арабы, жители относятся достаточно негативно к попыткам со стороны курдов навязать свое управление, свою незаконную администрацию», - заявил эксперт, добавив, что происходящее конечно не добавляет стабильности и так пострадавшим от войны регионам.

Эти территории, по мнению Онтикова, должны наконец быть переданы под контроль Дамаска, в соответствии с резолюциями ООН.

Процесс урегулирования кризиса в стране, по его мнению, может развиваться только при условии возвращения всех территорий под управления легитимных властей страны.

«Впоследствии у власти в САР должен остаться не обязательно действующий президент Башар Асад, но тот, кого выберет большинство в ходе честных выборов. Та же резолюция Совбеза 2254 предписывает в рамках политического урегулирования в Сирии принятие новой конституции», - добавил эксперт.

В заключение он подчеркнул, что война в Сирии не закончится до тех пор, пока самоназванные лидеры будут насаждать свои порядки в ряде регионов страны, преследуя исключительно собственные интересы.

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