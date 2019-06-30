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Путин высоко оценил организацию II Европейских игр в Минске

Путин высоко оценил организацию II Европейских игр в Минске

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17:50   30 Июня 2019
Весь мир

Путин высоко оценил организацию II Европейских игр в Минске

Путин высоко оценил организацию II Европейских игр в Минске

Российский президент Владимир Путин поздравил Белоруссию с успехом в организации и проведении Вторых Европейских игр, которые прошли в Минске.

Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом в столице Белоруссии. Куда они оба прибыли на торжественную церемонию закрытия Игр.

«Думаю, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне, - сказал Путин, добавив при этом: - Для всех любителей спорта ваш приезд в Белоруссию - также большое событие».

Томас Бах со своей стороны также отметил хорошую атмосферу на стадионах и поздравил белорусские власти с достойной организацией состязаний. При этом он назвал достижения российских спортсменах на Вторых Европейских играх «Большим успехом», и поздравил с этим президента РФ.

«Насколько я информирован, (российские атлеты) уже пересекли линию в 100 медалей», - отметил глава МОК.

Путин высоко оценил организацию II Европейских игр в Минске

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Автор: Александр Люблинский
#путин #минск #белоруссия #бах #вторыеевропейскиеигры

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