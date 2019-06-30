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 Восковую фигуру Мэй убрали из Музея мадам Тюссо

Восковую фигуру Мэй убрали из Музея мадам Тюссо
17:12   30 Июня 2019
Россия

Песков сообщил о жестком разговоре Мэй и Путина по «делу Скрипалей»

Песков сообщил о жестком разговоре Мэй и Путина по «делу Скрипалей»

Премьер Великобритании Тереза Мэй на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке жестко говорила о «деле Скрипалей». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье, 30 июня.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» он назвал эту часть беседы «жесткой, предельно откровенной». По словам Пескова, президент РФ «достаточно доходчиво» объяснил Мэй «все, что требовало объяснений по этому делу»

При этом пресс-секретарь затруднился ответить, удовлетворил ли разговор британского премьера. Представитель Кремля также напомнил, что британская сторона не предоставила никаких доказательство по «делу Скрипалей»,

«Ни нам, ни своим союзникам в Европе, ни своим союзникам за океаном, иначе они были бы каким-то образом опубликованы», — сказал Песков.  

Напомним, в марте 2018 года в Солсбери, как заявили британские власти, произошло отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что вызвало большой международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия. Москва категорически отрицает обвинения, указывая на отсутствие доказательств виновности.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #мэй #дело скрипалей

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