Попытка оппозиции собрать подписи при помощи концерта не встретила отклика у москвичей

Представители оппозиции, устроив в воскресенье праздник на Цветном бульваре в Москве, предприняли отчаянную попытку успеть собрать необходимое количество подписей потенциальных избирателей, несмотря на то, что времени осталось очень мало.

Организаторам «Московского дня подписей» стали муниципальный депутат Темирязевского района Юлия Галямина, глава МО Красносельский Илья Яшин и лидер незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрий Гудков. Также об участии в мероприятии заявили сторонники блогера Алексея Навального, штаб которого назвал происходящее «гулянкой».

Данное мероприятие, несмотря на то, что одна из организаторов называет его фестивалем и призывает москвичей приходить целыми семьями, скорее является попыткой сохранить хорошую мину при плохой игре и последним отчаянным рывком в сборе подписей. А дела со сбором подписей у независимых кандидатов настолько плохи, что они рады любой возможности наскрести хоть сколько-то автографов. В качестве приманки на мероприятие пригласили группу МАЛБИМК — инди-рокеров, которые пока не нашли пути к «своему зрителю».

Однако все ухищрения не приносят результата и многие кандидаты, которые уже попались на подделке подписей, теперь пытаются объяснить свои неудачи «плохой погодой». Андрей Морев — кандидат от «Яблока» жалуется в Фейсбуке, что ему не хватает 2900 подписей. Яшин и Галямина также рапортуют об активной работе своих штабов, сетуя при этом на нехватку автографов.

По мнению, руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, с которым «ПолитЭксперт» обсудил происходящее, заявил, что данная «гулянка» была организована с единственной целью — любым путем выманить подписи у избирателей.

«Несистемные оппозиционеры выдумывают различные поводы, в том числе и информационные, что якобы власть не дает им эти подписи собирать. Хотя я считаю это полным бредом. Власти никакого противодействия несистемной оппозиции не оказывают», — добавил эксперт.

Все неудачи несистемной оппозиции, по мнению Иванова, вызваны тем, что она не может предложить гражданам ничего конструктивного. То, в чем они сильны — оперирование скандалами с корыстными целями, но эту деятельность никак не увязать с потребностями общества. Кроме того, эксперт отметил, что люди не хотят поддерживать тех, кто не любит Родину и выступает против России.

«Люди не хотят ставить подписи за тех людей, которые выступают против России. За противников присоединения Крыма к РФ, за тех, кто занимает совершенно непонятную позицию по Донбассу и конфликту с Украиной», — подчеркнул он.

Ранее общественность призвала Навального снять с выборов в Мосгордуму любительницу провокаций Любовь Соболь из-за выявленных многочисленных нарушений. Последней каплей стало обнаружение «фабрики по подделке подписей» в поддержку последней.