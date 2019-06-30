Производство зенитных комплексов С-500 началось в России

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о начале производства в России зенитных ракетных комплексов С-500. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 30 июня.

«У нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500. Это более современный комплекс, я бы не хотел рассказывать о нем», — подчеркнул Чемезов

Он добавил, что этот комплекс «еще на вооружении не стоит». Глава госкорпорации также заявил, что С-500 «появится в ближайшее время».

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» относится к новому поколению ЗРК «земля-воздух». Ее основная задача — борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности. С-500 также способна поражать аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, БПЛА), а также крылатые ракеты.

Радиус поражения системы — 600 километров. По характеристикам новейший комплекс серьезно превзойдет стоящий на вооружении С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.