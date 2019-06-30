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Попытка оппозиции собрать подписи при помощи концерта не встретила отклика у москвичей

Попытка оппозиции собрать подписи при помощи концерта не встретила отклика у москвичей

 Стариков рассказал о невозможности спасения «кандидатов» Навального от провала на выборах

Стариков рассказал о невозможности спасения «кандидатов» Навального от провала на выборах
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17:46   30 Июня 2019
Россия

Стариков рассказал о невозможности спасения «кандидатов» Навального от провала на выборах

Стариков рассказал о невозможности спасения «кандидатов» Навального от провала на выборах

Согласованная со столичными властями акция оппозиции «Московский день подписи» проходит в воскресенье центре Москвы. Несмотря на безудержные жалобы оппозиционеров на то, что им якобы препятствуют в сборе подписей на выборах в Мосгордуму, мэрия города без каких-либо проблем согласовала данное мероприятие.

Таким образом, те, кто действительно желает оставить свою подпись за кого-либо из так называемых оппозиционных депутатов, могут спокойно это сделать, не выходя на несанкционированные акции, не создавая проблемы для местных жителей и туристов, и не подвергая себя риску административного наказания за нарушение общественного порядка.

Однако, на самом деле, основной целью воскресного мероприятия является отнюдь не сбор подписей за кандидатов, заявил в комментарии Федеральному агентству новостей писатель и общественный деятель Николай Стариков. Он подчеркнул, что собирать подписи, беспрепятственно выдвигать своих кандидатов оппозиции никто не мешает, а все заявления о каких-то «притеснениях» являются не более чем их вымыслом.

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«У так называемых оппозиционных кандидатов в принципе нет никаких шансов на победу. Вся их «популярность» поддерживается исключительно за счет социальных сетей, а также их политическими оппонентами, которые о них рассказывают. Среднестатистический житель не только России, но и Москвы не знает ни их фамилий, ни их деятельности. Людям нет никакого дела до этих деятелей», — заметил эксперт.

Собеседник агентства отметил, что тот факт, что столичные власти никак не мешают оппозиции в проведении акции ярко демонстрирует, что весь медийный шум, поднимаемый ими — обычный блеф. Также Стариков подчеркнул, что оппозиционеры отлично понимают, что на выборах их ждет провал и пытаются как-то повлиять на ситуацию.

«Им нужно приложить максимум усилий, чтобы не участвовать в выборах, иначе их политическое фиаско сразу будет заметно. Пример — партия «Яблоко», которая участвует в выборах, набирая крайне малое количество голосов, с результатом, более похожим на статистическую погрешность», — добавил общественник.

Оппозиционерам в их незавидном положении, отметил писатель, просто необходим хайп, потому им нужно устраивать провокации и как можно громче кричать, что их якобы куда-то опять не пустили.

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«На самом деле их задача: не собрать подписи, не быть зарегистрированными и не оказаться в бюллетене, — говорит он. — Убедиться в том, что это именно так, совсем несложно. Напомню, на протяжении ряда лет дважды приговоренный к условному наказанию господин Навальный пытается зарегистрировать свою партию. Но на самом деле это неправильная формулировка: он несколько лет пытается ее не зарегистрировать, делая все, чтобы процесс регистрации так и не дошел до логического завершения», — заявил Стариков.

В том случае, если партия скандально известного Алексея Навального будет зарегистрирована, ему придется идти на выборы, где он провалится с треском, что ознаменует конец его политической карьеры. Даже «День подписи», считает писатель, не поможет команде Навального заручиться поддержкой москвичей, однако такую цель они на самом деле перед собой и не ставят.

«Именно поэтому Навальный много лет специально делает все, чтобы его организацию не регистрировали. В результате — крики и скандалы есть, образ обиженного есть, поступления в виде денег и биткоинов, конечно, не от бедных студентов, а от спецслужб Запада тоже есть. Все есть, бинго!», — добавил он.

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«Московский день подписи», в котором участвуют порядка 300 человек, организовали выдвигающиеся на выборы в Мосгордуму муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, лидер незарегистрированной Партии перемен Дмитрий Гудков и глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Мероприятие пройдет на Цветном бульваре с 15.00 дня до 20.00. 

По словам Галяминой, к участию приглашены «все независимые кандидаты». Навальнисты не стали исключением и уже официально подтвердили свое участие. Среди них: Владимир Милов (35 округ), Александр Соловьев (3 округ) и Константин Янкаускас (31 округ); кандидаты от партии «Яблоко» Андрей Морев (44 округ) и Сергей Цукасов (14 округ), Кирилл Гончаров (32 округ), а также группа представителей «команды Гудкова»: Егор Жуков (4 округ), Денис Шендерович (41 округ) и Павел Ярилин (6 округ), Дмитрий Клочков (14 округ).

Благосклонность московских властей к оппозиционерам развеивает какие-либо предположения о существовании «режима», отмечают эксперты. Сторонники блогера без устали повторяют, что мэрия якобы не согласовывают различные акции, препятствуя выдвигаться их кандидатам, обвиняя во всех грехах градоначальника Сергея Собянина.

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Стариков же подчеркивает, что все эти истории про «заговор», тиражируемые оппозицией, никакого отношения к действительности не имеют. Напротив, согласование акции «Московский день подписей» на Цветном свидетельствует от том, что городские власти без лишних проволочек дали добро на собрание оппозиции в центре города и проведение агитации.

Ответ на вопрос о том, почему московские власти разрешили оппозиционерам провести именно это мероприятие, весьма прост. Обычно оппозиция призывает народ на акции, в ходе которых с высокой вероятностью могут иметь место массовые случаи нарушения общественного порядка. Но на этот раз недовольная оппозиция прибегла к здравому смыслу, решив провести не провокационный марш-шествие или несогласованный митинг с невнятными лозунгами, а корректное и понятное мероприятие, никак не мешающее жителям и гостям столицы, где не будут присутствовать толпы бунтующих подростков с портретами Навального в руках.

Ранее общественность призвала Навального снять с выборов в Мосгордуму любительницу провокаций Любовь Соболь из-за выявленных многочисленных нарушений. Наиболее скандальным стало обнаружение «фабрики по подделке подписей» в поддержку протеже блогера.

Общественники также призвали саму Соболь сняться с выборов после того, как весьма наглядная видеозапись, запечатлевшая сам процесс «рисовки», попала в сеть. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова призвала Мосгоризбирком и органы правопорядка жестко отреагировать на эту ситуацию вплоть до отстранения Соболь от участия в выборах.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #навальный #мосгордума #день подписи

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