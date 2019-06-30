Стариков рассказал о невозможности спасения «кандидатов» Навального от провала на выборах

Согласованная со столичными властями акция оппозиции «Московский день подписи» проходит в воскресенье центре Москвы. Несмотря на безудержные жалобы оппозиционеров на то, что им якобы препятствуют в сборе подписей на выборах в Мосгордуму, мэрия города без каких-либо проблем согласовала данное мероприятие.

Таким образом, те, кто действительно желает оставить свою подпись за кого-либо из так называемых оппозиционных депутатов, могут спокойно это сделать, не выходя на несанкционированные акции, не создавая проблемы для местных жителей и туристов, и не подвергая себя риску административного наказания за нарушение общественного порядка.

Однако, на самом деле, основной целью воскресного мероприятия является отнюдь не сбор подписей за кандидатов, заявил в комментарии Федеральному агентству новостей писатель и общественный деятель Николай Стариков. Он подчеркнул, что собирать подписи, беспрепятственно выдвигать своих кандидатов оппозиции никто не мешает, а все заявления о каких-то «притеснениях» являются не более чем их вымыслом.

«У так называемых оппозиционных кандидатов в принципе нет никаких шансов на победу. Вся их «популярность» поддерживается исключительно за счет социальных сетей, а также их политическими оппонентами, которые о них рассказывают. Среднестатистический житель не только России, но и Москвы не знает ни их фамилий, ни их деятельности. Людям нет никакого дела до этих деятелей», — заметил эксперт.

Собеседник агентства отметил, что тот факт, что столичные власти никак не мешают оппозиции в проведении акции ярко демонстрирует, что весь медийный шум, поднимаемый ими — обычный блеф. Также Стариков подчеркнул, что оппозиционеры отлично понимают, что на выборах их ждет провал и пытаются как-то повлиять на ситуацию.

«Им нужно приложить максимум усилий, чтобы не участвовать в выборах, иначе их политическое фиаско сразу будет заметно. Пример — партия «Яблоко», которая участвует в выборах, набирая крайне малое количество голосов, с результатом, более похожим на статистическую погрешность», — добавил общественник.

Оппозиционерам в их незавидном положении, отметил писатель, просто необходим хайп, потому им нужно устраивать провокации и как можно громче кричать, что их якобы куда-то опять не пустили.

«На самом деле их задача: не собрать подписи, не быть зарегистрированными и не оказаться в бюллетене, — говорит он. — Убедиться в том, что это именно так, совсем несложно. Напомню, на протяжении ряда лет дважды приговоренный к условному наказанию господин Навальный пытается зарегистрировать свою партию. Но на самом деле это неправильная формулировка: он несколько лет пытается ее не зарегистрировать, делая все, чтобы процесс регистрации так и не дошел до логического завершения», — заявил Стариков.

В том случае, если партия скандально известного Алексея Навального будет зарегистрирована, ему придется идти на выборы, где он провалится с треском, что ознаменует конец его политической карьеры. Даже «День подписи», считает писатель, не поможет команде Навального заручиться поддержкой москвичей, однако такую цель они на самом деле перед собой и не ставят.

«Именно поэтому Навальный много лет специально делает все, чтобы его организацию не регистрировали. В результате — крики и скандалы есть, образ обиженного есть, поступления в виде денег и биткоинов, конечно, не от бедных студентов, а от спецслужб Запада тоже есть. Все есть, бинго!», — добавил он.

«Московский день подписи», в котором участвуют порядка 300 человек, организовали выдвигающиеся на выборы в Мосгордуму муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, лидер незарегистрированной Партии перемен Дмитрий Гудков и глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Мероприятие пройдет на Цветном бульваре с 15.00 дня до 20.00.

По словам Галяминой, к участию приглашены «все независимые кандидаты». Навальнисты не стали исключением и уже официально подтвердили свое участие. Среди них: Владимир Милов (35 округ), Александр Соловьев (3 округ) и Константин Янкаускас (31 округ); кандидаты от партии «Яблоко» Андрей Морев (44 округ) и Сергей Цукасов (14 округ), Кирилл Гончаров (32 округ), а также группа представителей «команды Гудкова»: Егор Жуков (4 округ), Денис Шендерович (41 округ) и Павел Ярилин (6 округ), Дмитрий Клочков (14 округ).

Благосклонность московских властей к оппозиционерам развеивает какие-либо предположения о существовании «режима», отмечают эксперты. Сторонники блогера без устали повторяют, что мэрия якобы не согласовывают различные акции, препятствуя выдвигаться их кандидатам, обвиняя во всех грехах градоначальника Сергея Собянина.

Стариков же подчеркивает, что все эти истории про «заговор», тиражируемые оппозицией, никакого отношения к действительности не имеют. Напротив, согласование акции «Московский день подписей» на Цветном свидетельствует от том, что городские власти без лишних проволочек дали добро на собрание оппозиции в центре города и проведение агитации.

Ответ на вопрос о том, почему московские власти разрешили оппозиционерам провести именно это мероприятие, весьма прост. Обычно оппозиция призывает народ на акции, в ходе которых с высокой вероятностью могут иметь место массовые случаи нарушения общественного порядка. Но на этот раз недовольная оппозиция прибегла к здравому смыслу, решив провести не провокационный марш-шествие или несогласованный митинг с невнятными лозунгами, а корректное и понятное мероприятие, никак не мешающее жителям и гостям столицы, где не будут присутствовать толпы бунтующих подростков с портретами Навального в руках.

Ранее общественность призвала Навального снять с выборов в Мосгордуму любительницу провокаций Любовь Соболь из-за выявленных многочисленных нарушений. Наиболее скандальным стало обнаружение «фабрики по подделке подписей» в поддержку протеже блогера.

Общественники также призвали саму Соболь сняться с выборов после того, как весьма наглядная видеозапись, запечатлевшая сам процесс «рисовки», попала в сеть. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова призвала Мосгоризбирком и органы правопорядка жестко отреагировать на эту ситуацию вплоть до отстранения Соболь от участия в выборах.