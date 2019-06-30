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16:31   30 Июня 2019
Россия

Путин поручил оценить ущерб от паводков в Иркутской области

Путин поручил оценить ущерб от паводков в Иркутской области

Российский лидер Владимир Путин поручил безотлагательно начать выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области, оценить ущерб и разобраться с жильем до начала холодов. Об этом говорится на официальном сайте Кремля в воскресенье, 30 июня.

Поручение дано по итогам совещания по ситуации с наводнениями в Иркутской области. Оно адресовано премьеру Дмитрию Медведеву, главе МЧС Евгению Зиничеву, полпреду в СФО Сергею Меняйло, полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу, а также главе Иркутской области Сергею Левченко.

Кроме того, Путин распорядился наладить систему оперативного информирования россиян о ходе ЧС, создать пункты временного размещения для эвакуированных, обеспечить их питанием, водой и медпомощью. Также президент поручил оценить ущерб от катаклизма и разработать план по обеспечению пострадавших россиян жильем до первых холодов.

Путин поручил оценить ущерб от паводков в Иркутской области

Результаты работы нужно предоставить до 3 июля текущего года, далее — раз в две недели.

Паводки начались в Иркутской области из-за сильных дождей. В регионе введен режим ЧС. По последней информации, жертвами стихии стали пять человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #паводок #иркутская область

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