Гаспарян уверен, что москвичи не «продадут» подписи за концерт оппозиции

Устроенный представителями оппозиции праздник «Московский день подписи», в ходе которого организаторы рассчитывают собрать необходимые для выдвижения на выборах в Московскую городскую думу подписи, заранее обречен на провал. Такое мнение в беседе с информационным агентством NationNews высказал публицист, политолог Армен Гаспарян.

Организаторы сбора подписей через социальную сеть Facebook пытаются собрать москвичей на концерт на Цветном бульваре, обещая им возможность послушать музыку, посмотреть выступления известных людей и пообщаться с возможными кандидатами, а также поставить свою подпись за оного из них.

«Ведь вы, наверное, знаете, что без подписи независимые кандидаты просто даже не попадут в бюллетень? До окончания сбора подписей остается совсем немного времени, поэтому это просто нельзя откладывать! Поэтому — берите своих друзей, знакомых, всю вашу семью, не забудьте паспорта и приезжайте в воскресенье гулять на Цветной бульвар во второй половине дня», — призывают организаторы.

Свое участие в мероприятии уже подтвердили соратники блогера Алексея Навального — Владимир Милов, Александр Соловьев и Константин Янкаускас, «яблочники» Андрей Морев, Кирилл Гончаров и Цукасов, целая команда Дмитрия Гудкова — лидера Партии перемен — Егор Жуков, Дмитрий Клочков, Денис, Шендерович и Павел Ярилин. Также акцию пообещали посетить глава МО Красносельский Илья Яшин и муниципальный кандидат от Тимирязевского района Юлия Галямина.

Все эти имена практически не знакомы жителям муниципальных округов, от которых они собираются идти на выборы, а те оппозиционеры, чьи фамилии москвичам известны, прославились как правило при помощи громких скандалов или коррупционных историй, то есть собрать подписи в свою поддержку им теперь еще сложнее. Именно поэтому они и устроили свою акцию в выходной день в самом центре столицы, надеясь воспользоваться случаем и обменять концерт на подписи.

По словам политолога Армена Гаспаряна, подобные методы предвыборной агитации активно практиковались кандидатами в 90-х годах прошлого века, но и тогда они не приносили ожидаемых результатов, а сейчас не принесут тем более.

«Это люди, тоскующие по 90-м годам, тогда подобного рода технология была невероятно популярна: устроить какой-то концерт в качестве предвыборной акции. Кто этим только не пользовался, — напомнил эксперт. — Но прошли годы, изменилась медиасфера. Изменилось сознание очень многих людей, которые начали понимать, что они делают».

При этом Гаспарян отметил, что оппозиция, предлагая возродить те технологии агитации, пытается убедить людей, что 90-е годы были замечательным, прекрасным и волшебным временем. Он также обратил внимание на то, что оппозиция взялась за агитацию за полтора-два месяца до выборов, то есть носится со своими концертами и сомнительной агитацией непосредственно перед выборами.

«Этот сбор подписей ничего не даст, — с уверенностью заявил эксперт. — Это никогда не было массовой акцией. Даже в 90-х годах аншлага никакого не было, но это по тем временам. А сейчас тем более».

В заключение Гаспарян напомнил, что независимые кандидаты не очень то и нуждаются в «честных подписях», так как они не брезгуют и подделкой. В качестве примера он привел недавний скандал с участием одной их потенциальных кандидаток — Любовью Соболь — соратницей Навального. Подписи в ее поддержку массово фальсифицировались в штабе, размещенном в съемной квартире в Пресненском районе Москвы. Накануне этот штаб был обнаружен полицейскими благодаря другу владельца квартиры, снятой под штаб Соболь. Молодой человек разместил в интернете видеозапись «фабрики фейковых подписей». Позже МВД Москвы сообщило на своем сайте, что несколько подозреваемых задержаны.