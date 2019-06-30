Корабль РФ начал наблюдение за эсминцем США в Черном море

Силы Черноморского флота следят за ВМС США USS Carney сразу после того, как тот вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России в воскресенье, 30 июня.

«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США "Карни" сразу после его вхождения в акваторию Черного моря», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что следить за действиями эсминца будет сторожевой корабль «Сметливый». Также за ним понаблюдают с помощью электронных и технических средств флота. В центре напомнили о международной конвенции Монтре, по которой время прохода для военных кораблей нечерноморских государств не должно превысить 21 сутки.

Ранее в Крыму заявили, что заход эсминца в акваторию Черного моря — наглое упорство, направленное на создание напряженности в международных отношениях.