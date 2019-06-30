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Восковую фигуру Мэй убрали из Музея мадам Тюссо

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15:36   30 Июня 2019
Весь мир

Восковую фигуру Мэй убрали из Музея мадам Тюссо

Восковую фигуру Мэй убрали из Музея мадам Тюссо

Музей мадам Тюссо убрал восковую фигуру британского премьер-министра Терезы Мэй. Это произошло до того, как она официально покинула посты главы британского кабмина, пишет The Sunday Times.

Фигуру Мэй стоимостью 150 тысяч фунтов(около 190 тысяч долларов) перенесли на склад. Она была выставлена в музее осенью 2017 года. По данным издания, музей делал восковые копии всех премьеров Великобритании с 1855 года. Исключение составили три политика, проигравшие всеобщие выборы.

Мэй официально ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании 7 июня. Это произошло на фоне разногласий с парламентом по Brexit. Основные претенденты на пост британского премьера — экс-министр иностранных дел Борис Джонсон и нынешний руководитель внешнеполитического ведомства Джереми Хант.

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Автор: Арсений Аскольский
#великобритания #мэй #музей мадам тюссо

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