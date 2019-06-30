Команда Навального прикрывает предвыборный провал «праздником» для западных спонсоров

Правительство Москвы согласовало проведение «Дня подписи» — акции, во время которой жители столицы смогут подписаться за выдвижение в кандидаты в депутаты Могордумы представителей либеральной тусовки, которыми являются выходцы из несистемных оппозиционных кругов.

Мероприятие организовали муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, руководитель незарегистрированной Партии перемен Дмитрий Гудков и глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Все они намерены выдвигаться на выборы в Мосгордуму.

Галямина отметила, что приглашения на акцию организаторы разослали «всем независимым кандидатам», в числе которых и представители партии «Яблоко» и «команды Гудкова». Акция не могла обойтись и без участия членов «команды Навального». Речь идет о Константине Янкаускасе, Владимире Милове и Александре Соловьеве.

Сегодня российская оппозиция утратила всякую независимость, многие пытаются попасть в Мосгордуму при поддержке скандально известного видеоблогера Алексея Навального. Ни для кого не секрет, что этот человек активно и довольно давно сотрудничает с западными лоббистам и олигархами, которым совершенно безразлично благополучие России и россиян. С наибольшим интересом «партнеры» одиозного активиста относятся к реализации собственных политических амбиций и «раскачиванию» внутренней обстановки в стране.

Эксперты множество раз объясняли, по каким причинам Навальный на самом деле нужен олигархам. В качестве примера можно привести ситуацию с одним из богатейших людей в мире по версии Forbes Михаилом Фридманом. Весьма занятно выглядит тот факт, что блогер в своих «расследованиях» деликатно не обращает внимания на теневые схемы владельцев «Альфа-групп», при этом предпочитая отмывать свои деньги именно через «Альфа-банк».

Международный преступник Уильям Браудер выступает для Навального еще одной «кормушкой». Известно, что за определенную сумму денежных средств он поручил блогеру «мочить» российские компании, чтобы таким образом избавляться от конкурентов по бизнесу.

Для беглого олигарха Михаила Ходорковского сотрудничество с блогером — это едва ли не единственный шанс на продление деятельности русофобской организации «Открытая Россия». Потому он не стесняется спонсировать Навального и предоставлять ему защиту.

Учитывая схемы, в которых постоянно уличают Навального, вполне вероятно, что в его последователей, как и в него самого, западные лоббисты могли вложить немалые суммы, пытаясь таким способом проникнуть во власть. Однако совершенно плачевная ситуация со сбором подписей не оставила никакой надежды на претворение в жизнь их планов. Получается, что огромные деньги были потрачены зря.

Навальный и компания это прекрасно осознают, как и то, что спонсоры в любой момент могут потребовать отчитаться о проделанной работе и ее результатах. Волне логичным здесь выглядит рвение оппозиционеров устроить для маскировки своих провалов гуляние, надеясь убедить Запад, что деньги были потрачены на дело, политтехнологи привлечены и предпринималось все возможное, однако что-то пошло не по плану.

Примечательно, что протеже видеоблогера в итоге могут еще оказаться и плюсе, ведь давно известно, Навальный — большой мастер использовать массовые мероприятия для «искусного» обращения с так называемыми «донатами».

Российский политолог Сергей Марков в беседе с «НьюИнформом» высказался насчет проводимого оппозицией мероприятия. По мнению эксперта, сегодняшняя акция для либералов является не только хорошим способом скрыть грандиозный провал, но и последней попыткой собрать хоть какие-то подписи граждан.

«Это очередная и последняя попытка собрать хоть какие-то подписи. Как известно, этот процесс идет не очень успешно. Нужно понимать, что сбор подписей является частью избирательной кампании и формой агитации. Люди, которые поставили подпись за определенного кандидата, с большой вероятностью проголосуют именно за него», — говорит эксперт.

Также собеседник издания заметил, что данное мероприятие во многом выглядит как некий отчет пособников Навального о безуспешной работе и трате денег западных спонсоров. Он также напомнил, что речь идет об идейной антироссийской составляющей, о тех, кто разделяет взгляды Бандеры и Власова.

«Разумеется, это и форма отчетности тоже. Но при этом не стоит забывать, что эти кандидаты в первую очередь являются идейными. Они искренне поддерживают бандеровскую хунту. Это идейная группа, ненавидящая Россию, любящая Бандеру и Власова», — считает Марков.

Ранее столичные полицейские разоблачили «фабрику» по подделке подписей в поддержку кандидата в Мосгордуму, юриста ФБК Любови Соболь. Друг владельца жилплощади, на которой все происходило, выложил кадры в сеть.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова призвала правоохранителей и Мосгоризбирком жестко отреагировать на происходящее. Эксперт заметила, что одной из главных задач Навального сейчас является организация скандалов.

Кроме того, общественность обращается к Навальному с требованием снять кандидатуру Соболь с выборов. Аналогичные ходатайства поступают напрямую и к протеже опального блогера.