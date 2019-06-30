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15:12   30 Июня 2019
Россия

Военных Центрального округа перебросили в зону паводка в Иркутской области

Военных Центрального округа перебросили в зону паводка в Иркутской области

Глава пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) подполковник Сергей Шорин  сообщил о переброске воинских подразделений в Иркутскую область пострадавшую от мощного наводнения, вызванного проливными дождями и прорывом дамбы.

«Сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулся в зону чрезвычайного происшествия в город Нижнеудинск Иркутской области для оказания помощи населению при наводнении», - приводит слова Шорина агентство «Интерфакс».

По его словам, военнослужащие с техникой маршем движутся в Нижнеудинск из Кемеровской области, им предстоит в кратчайшие сроки преодолеть свыше 1 100 километров.

Ранее в воскресенье официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу при необходимости подключить военных к борьбе с паводком и помощи пострадавшим в Иркутской области.

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Автор: Александр Люблинский
#армия #паводок #военные #иркутскаяобласть #цво

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