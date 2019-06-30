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 Крым считает наглым упорством заход эсминца ВМС США в Черное море

Крым считает наглым упорством заход эсминца ВМС США в Черное море
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15:15   30 Июня 2019
Россия

Крым считает наглым упорством заход эсминца ВМС США в Черное море

Крым считает наглым упорством заход эсминца ВМС США в Черное море

Заход эсминца ВМС США USS Carney в акваторию Черного моря — наглое упорство, направленное на создание напряженности в международных отношениях. Такое мнение выразил глава крымского Госсовета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, заход американского военного корабля говорит о том, что Вашингтон «не намерен отказываться от агрессивных планов». Гемпель отметил, что армия и флот РФ за последние годы получили современное вооружение, в разы превосходящее американское, и в состоянии обеспечить мирную жизнь россиянам.

«Крым был и будет непотопляемым авианосцем в Черном море, обеспечивающим стабильность международную в черноморском регионе», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США USS Carney вошел в акваторию Черного моря. Боевой корабль поучаствует в маневрах Sea Breeze 2019, которые начнутся первого июля недалеко от Одессы. В учениях, которые проводят Украина и США, будут задействованы 19 стран.

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Автор: Арсений Аскольский
#крым #черное море #вмс сша

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