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18:28   30 Июня 2019
Россия

Кремль считает, что Трамп показал стремление к конструктивному диалогу с РФ

Кремль считает, что Трамп показал стремление к конструктивному диалогу с РФ

Президент США Дональд Трамп впервые в ходе двухсторонней встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 показал намерение активизировать конструктивный диалог с Москвой. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Американский президент достаточно концентрировано выражал свое намерение активизировать диалог», — заметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил позицию Путина по данному вопросу. По словам пресс-секретаря, российский лидер давно говорил о желании идти по пути нормализации и развития отношений с Вашингтоном. При этом Путин замечал, что без взаимности со стороны США об этом говорить не приходится,  добавил представитель Кремля.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #песков #трамп

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