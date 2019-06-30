Кремль считает, что Трамп показал стремление к конструктивному диалогу с РФ

Президент США Дональд Трамп впервые в ходе двухсторонней встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 показал намерение активизировать конструктивный диалог с Москвой. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Американский президент достаточно концентрировано выражал свое намерение активизировать диалог», — заметил официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил позицию Путина по данному вопросу. По словам пресс-секретаря, российский лидер давно говорил о желании идти по пути нормализации и развития отношений с Вашингтоном. При этом Путин замечал, что без взаимности со стороны США об этом говорить не приходится, добавил представитель Кремля.