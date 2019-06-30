Минобороны введет автоматизированную систему контроля ГСМ в войсках

Замминистра обороны России Дмитрий Булгаков заявил, что автоматизированная система контроля горюче-смазочных материалов (ГСМ) в скором времени поступит в войска.

Он рассказал, что система состоит из датчиков на каждой машине, которые автоматически передают данные начальнику службы ГСМ воинской части, потом в дивизию, затем в армию, в округ и в конечном итоге в Национальный центр управления обороной.

«Сейчас мы завершаем работу над этой системой и в ближайшее время она поступит в войска», — отметил замглавы МО.

Систему представили на «Армии-2019». Она целиком создана из компонентом российского производства и прошла предварительные испытания. Техникой могут оснащаться автомобили, бронемашины, корабли, авиация и стационарные объекты.

Ежегодный международный форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье. В мероприятии поучаствуют 1,5 тысячи предприятий.