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14:24   30 Июня 2019
Россия

Матвиенко заявила, что конфликта у РФ и Грузии нет

Матвиенко заявила, что конфликта у РФ и Грузии нет

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам заседания Межпарламентского союза в Женеве заявила журналистам, что конфликта между Россией и Грузией нет. При  этом председатель верхней палаты российского парламента отметила, что грузинские власти в настоящее время делают все, чтобы разорвать двусторонние отношения.

«Никакого конфликта между Россией и Грузией нет, мы ничего не инициировали. У нас нет антигрузинских настроений», — подчеркнула спикер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва снимет меры против Грузии, когда страна вернется в «нерусофобское русло». При этом он отметил, что пока ситуация лишь усугубляется.  К тому же, в Грузии есть признаки внутриполитического кризиса, подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #матвиенко #грузия

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