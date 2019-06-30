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14:26   30 Июня 2019
Весь мир

Три спутника Илона Маска потерялись в космосе

Три спутника Илона Маска потерялись в космосе

Компания SpaceX сообщает о потере трех спутников из 60 штук, запущенных в космос в мае текущего года, чтобы обеспечить население планеты широкополостным доступом в интернет.

Заявление компании Илона Маска в воскресенье приводит издание Business Insider. При этом отмечается, что три спутника перестали функционировать и потеряли связь с Землей. Причины, по которым это произошло, к настоящему моменту не раскрываются. Отмечается, что в течение года все три спутника должны пассивно сойти с орбиты.

Из остальных 57 спутников, которые к настоящему моменту функционируют исправно, на окончательную орбиту вышли только 45. Два из них будут преднамеренно спущены на Землю для тестирования процесса их утилизации.

Три спутника Илона Маска потерялись в космосе

Напомним : в январе 2015 года компания SpaceX анонсировала программу глобального обеспечения доступа к интернету Starlink, предполагающая запуск 4425 спутников массой 386 килограммов на орбиту высотой 1110-1325 километров, и 7518 аппаратов на высоту 335-346 километров. При этом ученые выразили опасение, что данная программа в случае полной реализации создаст сложности для астрономических наблюдений с поверхности земли, а также увеличит объем космического мусора на орбите Земли.

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Автор: Александр Люблинский
#интернет #космос #spacex #спутники #илонмаск

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