Три спутника Илона Маска потерялись в космосе

Компания SpaceX сообщает о потере трех спутников из 60 штук, запущенных в космос в мае текущего года, чтобы обеспечить население планеты широкополостным доступом в интернет.

Заявление компании Илона Маска в воскресенье приводит издание Business Insider. При этом отмечается, что три спутника перестали функционировать и потеряли связь с Землей. Причины, по которым это произошло, к настоящему моменту не раскрываются. Отмечается, что в течение года все три спутника должны пассивно сойти с орбиты.

Из остальных 57 спутников, которые к настоящему моменту функционируют исправно, на окончательную орбиту вышли только 45. Два из них будут преднамеренно спущены на Землю для тестирования процесса их утилизации.

Напомним : в январе 2015 года компания SpaceX анонсировала программу глобального обеспечения доступа к интернету Starlink, предполагающая запуск 4425 спутников массой 386 килограммов на орбиту высотой 1110-1325 километров, и 7518 аппаратов на высоту 335-346 километров. При этом ученые выразили опасение, что данная программа в случае полной реализации создаст сложности для астрономических наблюдений с поверхности земли, а также увеличит объем космического мусора на орбите Земли.