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 Кипр не закроет порты для российских кораблей из-за требований США

Кипр не закроет порты для российских кораблей из-за требований США
14:19   30 Июня 2019
Весь мир

Кипр не закроет порты для российских кораблей из-за требований США

Кипр не закроет порты для российских кораблей из-за требований США

Министр обороны Кипра Саввас Ангелидис заявил, что страна не будет закрывать порты и инфраструктуру для российских кораблей, несмотря на законопроект США, призывающий Никосию прекратить это делать. Об этом сообщает riknews в воскресенье, 30 июня.

«Ни одна страна не может заставить Никосию прекратить предоставлять объекты для российских или других судов», — подчеркнул министр.

При этом Ангелидис подчеркнул, что Никосия по-прежнему настроена на улучшение отношений с Вашингтоном. Так он прокомментировал законопроект американских сенаторов, который вносит изменения в стратегию США в Восточном Средиземноморье. Документ предусматривает снятие эмбарго на поставки оружия Кипру, но только если островное государство перестанет обслуживать корабли РФ в своих портах.

Глава военного ведомства подчеркнул, что Кипр «никогда не сотрудничал ни с одной страной в рамках какой-либо военной операции».

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #кипр

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