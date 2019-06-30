Кипр не закроет порты для российских кораблей из-за требований США

Министр обороны Кипра Саввас Ангелидис заявил, что страна не будет закрывать порты и инфраструктуру для российских кораблей, несмотря на законопроект США, призывающий Никосию прекратить это делать. Об этом сообщает riknews в воскресенье, 30 июня.

«Ни одна страна не может заставить Никосию прекратить предоставлять объекты для российских или других судов», — подчеркнул министр.

При этом Ангелидис подчеркнул, что Никосия по-прежнему настроена на улучшение отношений с Вашингтоном. Так он прокомментировал законопроект американских сенаторов, который вносит изменения в стратегию США в Восточном Средиземноморье. Документ предусматривает снятие эмбарго на поставки оружия Кипру, но только если островное государство перестанет обслуживать корабли РФ в своих портах.

Глава военного ведомства подчеркнул, что Кипр «никогда не сотрудничал ни с одной страной в рамках какой-либо военной операции».