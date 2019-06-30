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13:58   30 Июня 2019
Россия

Десантников в РФ будут готовить к прыжкам на инновационном тренажере «Кудесник»

Десантников в РФ будут готовить к прыжкам на инновационном тренажере «Кудесник»

Российские десантники и офицеры Сил специальных операций начнут проходить парашютно-десантную подготовку на инновационном тренажерном комплексе «Кудесник». Опытный образец впервые представили публике в ходе V Международного военно-технического форума «Армия-2019» в экспозиции Министерства обороны РФ.

Представитель Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова подполковник Юрий Шлыков, слова которого приводит в воскресенье, 30 июня, ТАСС, «Кудесник» расшифровывается как «Комплекс учебного десантирования нагрузок и координации».

Создателям комплекса удалось реализовать в нем передовые 3D технологии для обучения солдат десантированию с динамическим сопровождением. Новый тренажер также позволяет отрабатывать прыжки с высоты со специальным управляемым парашютом «Стайер».

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Автор: Алла Ларионова
#минобороны #десант #тренажер

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